Vídeo: Drable disse que se for afastado, vai recorrer novamente

O prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable, candidato a reeleição, divulgou um vídeo nas redes sociais, afirmando que vai recorrer da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que revogou a liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, que concedia o retorno de Drable (prefeito) e os vereadores Zélio Show (Republicanos) e Paulo Chuchu (DEM) aos cargos.

Os três foram afastados em julho por 17 dias por ordem judicial. No vídeo, Drable disse que está sendo injustiçado e que vai provar que foi tudo uma armação.

– Falta apenas uma semana para eleição e quero conversar sobre a política mais suja da história de Barra Mansa. Nos últimos meses eu tenho sido atacado de todas as maneiras. É candidato em cima de carro de som, programa de TV, falando da minha família e até o meu avô que morreu há 17 anos. Eu não respondo a agressão e não rebaixo a esse nível em hipótese nenhuma. O que temos feito é apresentar tudo aquilo que realizamos e projetado o futuro que sonhamos – disse Rodrigo Drable.

Segundo Rodrigo, as pesquisas são favoráveis, mesmo as que não são oficiais. “Está circulando no final da tarde que posso ser afastado da disputa. Se for afastado eu vou recorrer para mostrar que foi uma grande armação uma covardia e um atentado contra a democracia” desabafou o prefeito, se referindo à denúncia feita pelo vereador Gilmar Lelis sobre uma suposta compra de votos para ter suas contas, rejeitadas pelo TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado), aprovadas pela Câmara Municipal. “Passaram três anos e meio tentando achar alguma coisa e não encontraram. E aí eles criaram uma grande armação”, acrescentou.

O prefeito disse que mesmo que venha ocorrer o afastamento, vai continuar candidato. “E nós vamos vencer a eleição para mostrar pra eles que Barra Mansa não é a cidade da covardia nem da trambicagem”, finalizou Drable.