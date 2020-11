Motorista fica ferido em capotamento na Dutra

Um capotamento ocorrido na manhã desta segunda-feira, deixou o condutor de um veículo de passeio com ferimentos no km 308, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na altura de Resende. Segundo a NovaDutra, concessionária que administra a rodovia o trânsito ficou interditado na faixa da esquerda para o atendimento à vítima e remoção do veículo.

O motorista foi atendido pela ambulância da concessionária e liberado em seguida. O trânsito fluiu pela faixa da direita. O congestionamento chegou a duas milhas, segundo o portal da NovaDutra. Redes sociais