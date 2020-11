Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí

Policiais militares apreenderam grande quantidade de drogas, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. A polícia confirmou que foi a maior apreensão no distrito. Foram 2.040 quilos de drogas, além de 41 sacolés de maconha e 77 pedras de crack. Também foram apreendidos um revólver calibre 38 com seis munições e uma pistola .40 com 12 munições.

A operação policial ocorreu na Rua 19, considerada um dos pontos mais forte do tráfico de drogas. Quatro suspeitos, entre eles dois adolescentes, foram apresentados na delegacia de Barra do Piraí, mas somente um, de 23 anos, ficou preso.

A apreensão foi feita por agentes do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) do distrito, juntamente com agentes do Serviço Reservado, depois de denúncia sobre “intenso tráfico de drogas”. Enquanto faziam um cerco a um terreno baldio, os policiais verificaram a movimentação dois suspeitos. A cocaína apreendida estava em um saco plástico, em 150 sacolés em 653 pinos. (Foto: polícia Militar)