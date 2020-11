Prefeitura de Volta Redonda tem contas bloqueadas por conta de processo de PCCS

O juiz da 5ª Vara Cível de Volta Redonda, Alexandre Pontual, determinou o bloqueio de cerca de R$ 4,2 milhões do município e multou o município em R$ 100 mil, em razão do processo relacionado ao pagamento do funcionalismo público de acordo com o PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários). A ação movida pelo Sindicato do Funcionalismo Público de Volta Redonda já transitou em julgado e não cabe mais recurso.

Em nota, a prefeitura de Volta Redonda informa através da Secretaria Municipal de Administração (SMA) que a administração municipal iniciou pagamento de Plano de Carreiras em 2017. Segundo o secretário de Administração, Carlos Baía, o município irá buscar um novo acordo judicial para continuação do pagamento do PCCS, o desbloqueio das contas e garantir, assim, o pagamento do funcionalismo, prestadores de serviços e fornecedores.

“Esse processo do PCCS têm mais de 20 anos e coube a essa administração a coragem e determinação para resolver e iniciar o pagamento. Em 2017, fizemos um acordo judicial e começamos a pagar R$ 136 para cada servidor que está no processo. Agora, estamos pagando R$ 186 por mês. Estamos fazendo o enquadramento e aumento de valor de acordo com o fluxo financeiro”, disse.

Baía explicou que o enquadramento total dos servidores dentro do PCCS está seguindo o fluxo financeiro do município. “Infelizmente tivemos a questão da pandemia da Covid-19 que fez a receita municipal cair. Não estamos medindo esforços para realizar o pagamento dos servidores e de fornecedores, visando a manutenção dos serviços públicos. Mas, como fomos a administração que iniciou o pagamento do PCCS, temos credibilidade para buscar um novo acordo que seja bom para os funcionários e para a prefeitura”, finalizou.