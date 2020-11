PRF prende passageiro com mandado de prisão pelo não pagamento de pensão, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam no início da madrugada desta sexta-feira, por volta de uma hora, durante fiscalização da Equipe da 7ª Delegacia, um homem, de 26 anos, com um mandado de prisão, no km 318 da Rodovia Presidente Dutra , em Itatiaia.

A prisão ocorreu durante abordagem a um ônibus de turismo que seguia de Barretos (SP) para Cabo Frio (RJ). Durante fiscalização, os agentes constataram que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça, pelo não pagamento de pensão, em 26 de junho de 2019, pela 3ª Vara Cível da Comarca de Barretos (SP), com validade até 25 de junho de 2021.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, de Itatiaia. O valor devido era de R$ 5.332,59, referente ao período de abril de 2018 a junho de 2019. Como a prisão foi efetuada em 06 de novembro, mais de um ano após a emissão do referido mandado, o valor devido é de mais de R$12 mil reais.