Rodrigo Drable caminha no Vista Alegre acompanhado dos deputados Furtado e Cabeleireiro

No fim da tarde desta quinta-feira, 05, o prefeito de Barra Mansa e candidato à reeleição, Rodrigo Drable, caminhou pelas ruas do bairro Vista Alegre, acompanhado da vice-prefeita Fátima Lima, do deputado federal Delegado Antonio Furtado, do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro e outra lideranças. As caminhadas compõem as ações de campanha de Drable com o objetivo de ouvir a opinião da população sobre sua gestão.

O deputado federal Delegado Antonio Furtado aproveitou a oportunidade para reforçar seu apoio à reeleição de Drable. “Primeiro eu quero dizer que foi um evento grandioso. A gente teve algumas centenas de pessoas caminhando com muito entusiasmo porque acreditam na vitória e no trabalho que já foi feito por Rodrigo Drable e por tudo o que ele e a Fátima Lima ainda vão fazer. Eu sou um parceiro de Barra Mansa, eu estou realmente empenhado em trazer o máximo de recursos para a cidade. Foi um evento muito tranquilo, onde as pessoas ergueram suas bandeiras, foram para as sacadas, janelas e pra rua. A gente percebeu uma adesão total. Em minha opinião, no bairro Vista Alegre, começa uma arrancada para a vitória. Porque a missão ainda não terminou: primeiro reconstruiu e agora e pra avançar. E vamos avançar com o 25”, declarou o deputado federal.

A dona de casa Flaviane Lages de Oliveira elogiou as melhorias realizadas no bairro Vista Alegre, na gestão de Rodrigo Drable. “O prefeito reformou uma quadra aqui do bairro e construiu outra. A escola em tempo integral também foi excelente, porque ficava muita criança na rua. Uma de minhas sobrinhas faz curso de administração do CIEP do bairro, que foi outra conquista importante do Rodrigo. Eu torço para ele ganhar e agora com a esperança de inaugurar uma creche na Vista Alegre porque as mães que trabalham precisam muito”, declarou Flaviane.

Outra moradora do bairro a destacar o apoio à reeleição do prefeito Rodrigo Drable é a cabeleireira Sirley de Fátima Vilela. “Dos últimos prefeitos que passaram pela cidade, pra mim, ele está sendo o melhor. Os postinhos que ele reativou na cidade, melhorando a qualidade da saúde, ficaram muito bons. Eu gosto da gestão dele, independente de gostar dele particularmente, ele foi um ótimo prefeito”, disse Sirley.

O prefeito Rodrigo Drable encerrou a caminhada no bairro Vista Alegre agradecendo a recepção dos moradores. “Muito obrigado, Vista Alegre. Caminhada maravilhosa, o povo daqui é sempre muito carinhoso com a gente. Mostra que a gente ta no caminho certo, que o trabalho está dando resultado e que as pessoas estão do nosso lado. Fico muito feliz de caminhar aqui com cada um de vocês do nosso lado. Essa não foi a última, nós teremos mais algumas caminhadas e eu conto com cada um do nosso lado. Essa caminhada tem que crescer a cada dia, mostrando que nós estamos mais próximos da vitória, mas com muito trabalho”, agradeceu o prefeito Rodrigo Drable.