Thiago Valério vai criar a Agência de Desenvolvimento Econômico e focará na economia criativa e inovação

O desenvolvimento econômico no pós-pandemia de Covid-19 será uma necessidade fundamental de Barra Mansa para o candidato a prefeito Thiago Valério (Cidadania). Para tanto, o candidato tem algumas ideias para alavancar o crescimento da cidade, como a criação de uma Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico. Além disso, Valério acredita que o desenvolvimento será puxado a partir dos princípios da economia criativa e inovação.

O candidato afirmou que com uma população estimada de 185 mil habitantes, Barra Mansa cresceu 4% na última década e apenas 20% da população está de fato ocupada formalmente. “Nos últimos seis anos a população ocupada decresceu de 37 mil para 32 mil pessoas. Conta somente até 2019, portanto com a pandemia estes números podem ser bem piores”, apontou Thiago Valério. Um dado que considera preocupante é que 70% das receitas de Barra Mansa, em 2017 eram de fontes externas, com repasses do Estado e da União. “Percebemos que não houve nenhuma mudança para alterar de forma incisiva esse percentual. Diante deste cenário, a consolidação de uma política pública de desenvolvimento econômico para o município de Barra Mansa, inicialmente dar-se-á pela reestruturação da estrutura administrativa responsável pela área, substituindo as atuais secretarias municipais de desenvolvimento econômico e desenvolvimento rural, pela Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico. Apostamos também no entendimento que para a cidade se desenvolver é necessário fomentar a economia criativa e apostar na inovação”, destacou o candidato.

Segundo Thiago Valério, será preciso ainda elaborar até o final de 2021, de forma participativa, um planejamento estratégico para o desenvolvimento de Barra Mansa para o período de 2022 a 2031. Para fortalecer a economia criativa, dentre as diversas ações elencadas no plano de governo se destacam a implantação da Incubadora Pública de Economia Popular e Solidária, criando ainda uma política municipal e estabelecendo ainda pontos para comercialização dos produtos produzidos, com espaço educativo para micro e pequenos empreendedores.

O candidato a prefeito ainda acredita ser possível gerar renda no meio cultural, transformando até 2022 o meio em negócio que gere renda para artesãos e artistas.

No setor de inovação, Thiago Valério quer implantar no Parque da Cidade o Centro Municipal de Inovação, para apoiar e incentivar a criação de startups.

Para facilitar a vinda de empresa, o candidato fará a desburocratização de alvarás, além de construir um novo acesso à área da antiga Edimetal, instalando no local um condomínio industrial; resolver o acesso da Zona Especial de Negócios (ZEN); além de identificar novas áreas para empresas. Quer ainda apoiar e potencializar a pecuária leiteira, fomentando as particularidades de cada distrito de Barra Mansa, trabalhando ainda no fomento do turismo rural.

O comércio será visto pelo candidato se eleito visando a execução de um Programa Municipal de Revitalização dos Centros Comerciais. Thiago Valério deseja ainda atualizar o Plano Diretor, já defasado, e revisar o Código Tributário.