Volta Redonda realiza 3ª etapa de Vacinação Antirrábica neste sábado

Já foram vacinados 7.932 animais, o que representa 38,45% do total geral da meta que é de imunizar aproximadamente 22 mil animais, entre cães e gatos

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue com o cronograma da Campanha de Vacinação Antirrábica de cães e gatos na cidade. A terceira etapa será realizada neste sábado, dia 07, em onze locais da cidade. Nos bairros Três Poços, Jardim Paraíba, Vila Americana e Volta Grande as doses da vacina serão ministradas nas Unidades Básicas de Saúde. Já nos bairros Santo Agostinho e Água Limpa a vacinação acontece em dois pontos: nas Escolas Municipais Jaime Martins e Juraci Varanda, além das unidades de saúde. No Aero Clube a vacinação será na Unidade do Prefeitura + Presente; em Niterói na Arena Esportiva; e no Jardim Amália na praça do bairro.

No segundo dia de vacinação, que aconteceu no último sábado, dia 31, o número de animais ficou abaixo do esperado, ao contrário do primeiro sábado de vacinação que superou as expectativas da Vigilância Ambiental da SMS, que organiza a campanha. No primeiro dia de imunização foi registrado um aumento de 12,8% de animais vacinados em comparação com a campanha de 2018. No segundo sábado houve um decréscimo em quase todos os postos, totalizando -5,1% em comparação com a última campanha.

A coordenadora da Vigilância Ambiental do município, Janaína Soledad, acredita que essa redução pode ter acontecido em função de alguns fatores. “A vacinação desse último sábado aconteceu em uma região limítrofe com o município de Barra Mansa, que realizou a campanha uma semana antes, então algumas pessoas levaram seus animais para vacinarem lá. Outro fator que pode ter influenciado é o horário de vacinação que estava acontecendo até as 16 horas. A partir desse sábado, o horário será estendido para 17 horas”, disse Janaína.

Até agora já foram vacinados 7.932 animais, o que representa 38,45% do total geral da meta que é de imunizar aproximadamente 22 mil animais, entre cães e gatos. O número total de animais em Volta Redonda com indicação para vacina é de 25 mil cães e 2.500 gatos. O objetivo é imunizar 75% deste público.

Para a segurança dos profissionais e da população, todos os protocolos de prevenção serão seguidos. Só será permitida a entrada e vacinação de um animal por vez e os responsáveis deverão estar usando máscara. Além disso, não serão vacinados animais levados por crianças, sem o acompanhamento de um responsável. A vacina também não poderá ser disponibilizada ao tutor para vacinação posterior dos animais, por questões técnicas. Serão vacinados os animais maiores de 90 dias e, apesar de não haver contraindicação, não serão vacinados animais em período de gestação ou lactantes.

Importância da vacina – Uma vez instalada no organismo, a doença atinge principalmente o sistema nervoso, causando sintomas como alterações de comportamento, tendo a agressividade como uma das mais características. É transmitida através da mordida, lambedura e arranhadura de animais infectados com o vírus, que é eliminado pela saliva. Os animais com raiva vêm a óbito em até 10 dias a partir do início dos sinais clínicos.