Briga entre facções deixa um morto e um ferido no Santo Agostinho

Um tiroteio ocorrido na noite desta sexta-feira, por volta das 20h30min, deixou um morto e um ferido no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Segundo as informações de moradores, o confronto ocorreu pela disputa de território do tráfico de drogas. Moradores gravaram vários vídeos com som dos estampidos dos tiros que viralizaram nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, Lucas Barbosa Guedes, de 22 anos, foi baleado. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e estava sendo encaminhado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.

A outra vítima, também de 20 anos, foi socorrida e levada para o a mesma unidade hospitalar. O estado de saúde da vítima ainda não foi informado. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.