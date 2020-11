Caminhões são flagrados com excesso de peso na BR-393, em Paraíba do Sul

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram no início da tarde desta sexta-feira, por volta das 12 horas, dois caminhões com excesso de peso, no km 182, da Rodovia BR-393 (Lúcio Meira), no bairro Limoeiro, em Barra do Piraí.

Os veículos seguiam sentido São Paulo (SP) carregados com placas de granito vindos do Espírito Santo (ES). Um dos caminhões estava com 13 toneladas de excesso e o outro com cinco toneladas excesso.

O caminhão Ford vermelho estava com a placa dobrada sem visibilidade. Ambos os condutores estavam sem comprovação do cumprimento das horas de descanso obrigatórias previstas na Resolução 525 do Contran.

Os veículos foram autuados e retidos ate que providenciem a regularização, ou seja, a retirada de parte da carga de granito com o excesso de peso e cumpram o horário de descanso necessário e previsto em Lei. Além das 11 autuações extraídas foi constatado através dos sistemas que somados os dois veículos possuem mais de 50 multas anteriores por diversas irregularidades ao CTB (Código de Trânsito Brasileiro).