Carretas, carros e motos participam de carreata de apoio a Thiago Valério em Barra Mansa

Há quase uma semana da eleição, o sentimento de mudar Barra Mansa com o governo de Thiago Valério tomou bairros da cidade. A motivação, a garra, o amor pela cidade foram demonstrados neste sábado, 7, durante uma grande carreata. Dentre carros, motos e carretas, mais de 200 veículos entraram na onda da mudança de verdade. Thiago Valério, o candidato a vice, Noé Garcêz, e o ex-prefeito Roosevelt Brasil puxaram a carreata que passou pelo Centro e bairros São Silvestre, Estamparia, Ano Bom, Vila Nova, Vista Alegre, Saudade e Vila Maria.

“É surpreendente como estamos sendo bem recebidos. Fiquei muito emocionado hoje com o fato das pessoas saírem de suas casas para nos cumprimentarem. Receber esse apoio nas ruas nos dá mais forças para continuar, mesmo em meio a diversos Fakes News e ataques dos últimos dias, a população está ao nosso lado. Hoje temos uma cidade com um prefeito afastado. Chega de manchetes negativas, quero ser um prefeito que faça o cidadão se orgulhar da cidade”, disse o candidato a prefeito.

Joana Santos, do bairro Vista Alegre, foi uma das que saíram de suas casas ao ouvir a carreata se aproximando. “Temos a chance de eleger o primeiro prefeito da Vista Alegre que vai representar o nosso bairro e toda a cidade, precisava sair para apoiar e quando saí percebi que muitas pessoas fizeram o mesmo. Foi emocionante”, contou.



No Centro, a recepção também não foi diferente. Trabalhadores do comércio saíram das lojas, com o número 23 em forma de balão, com bolas laranjas em manifestação de apoio. “Está chegando a hora de mudança em Barra Mansa. Chega de corrupção e tirar o dinheiro do nosso povo”, disse o candidato a vice, Noé Garcêz.

O apoio de Roosevelt Brasil já é conhecido. Ele tem participado de diversas ações de campanha e neste sábado não foi diferente. “Thiago Valério é o candidato do povo. Vejo como uma renovação com responsabilidade tendo em vista o trabalho realizado no Legislativo há quatro anos. Peço o voto de vocês no dia 15, votem 23”, pedia Roosevelt durante a carreata.

MAIS AGENDA

Na tarde deste sábado, 7, a agenda do candidato a prefeito foi na Região Leste – bairros Jardim Guanabara e Redentor. Neste domingo mais uma grande agenda denominada Super Caminhada da Mudança na Vista Alegre, a partir das 9 horas.