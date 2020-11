Carro bate na traseira de caminhão no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí

Uma colisão traseira ocorreu na tarde desta sexta-feira, por volta das 15 horas, no km 280, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. O motorista do GM Corsa, de 38 anos, ficou ferido e foi levado para o Hospital São João Batista.

Segundo apurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um GM Astra bateu na traseira do Corsa que foi projetado contra o caminhão. Segundo a PRF, todos os passageiros não tinham bebidos e os veículos em situação regular. O trânsito ficou retido por cerca de 30 minutos.