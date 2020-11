Idoso é agredido covardemente no bairro Retiro

O delegado Edézio Ramos, da 93ª Delegacia de Polícia, está apurando uma agressão contra um idoso, ocorrido na quinta-feira, na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro em Volta Redonda. O idoso caminhava quando um suspeito chegou e deu um chute nas costas. Imagens de segurança mostram quando o idoso caiu e bateu com a cabeça no chão.

Segundo o delegado, o idoso não havia feito a ocorrência na delegacia, mas afirmou que o agressor já foi identificado e esta sendo procurado. A vitima foi amparada por um homem que vinha logo atrás, A vítima não conseguiu ficar de pé e foi colocada na parede de uma casa.

“O agressor será responsabilizado criminalmente pelas agressões ao idoso. Temos agora que identificar a vítima”, disse o delegado, que divulgou as imagens para tentar agilizar a identificação do agredido.