Polícia Militar apreende drogas no bairro Baixada Olaria

Policiais militares estavam em patrulhamento na tarde desta sexta-feira, quando perceberam dois suspeitos de tráfico de drogas que fugiram ao perceber a presença da viatura policial, na Rua Inácio Lopes Siqueira, na Baixada Olaria, em Resende.

Com um dos suspeitos, de 14 anos, os agentes apreenderam dentro de uma escola umas trouxinhas com pedra de crack para vender a um usuário que estaria na grade do colégio. Guarnição certificou-se que dentro da sacola havia trouxinhas contendo pedras aparentando ser de crack com as inscrições “Crack de 10” além de R$ 3.642,00 em espécie.

Foi feito contato com Conselho Tutelar que compareceu ao local e posteriormente seguiu para 89ª DP onde o menor foi autuado pelo fato análogo permanecendo apreendido. Ficou apreendido em sede de 89ª DP um celular Samsung S10 e após pericia, 23 trouxinhas contendo crack.