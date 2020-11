Baltazar realiza carreata e discute planos econômicos no pós-pandemia

Falta só uma semana para virar essa cidade”. Essa foi a forma utilizada pelo candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, para demonstrar sua empolgação e a de seus apoiadores com a proximidade das eleições. Em mais uma carreata com eleitores do movimento #VIRAVR, o candidato discutiu temas como o cenário econômico pós-covid, experiência necessária para sair da crise e as ferramentas para geração de emprego e renda no cenário de recessão previsto para os próximos anos.

“Para quem quer que seja, assumir essa cidade no ano que vem não vai ser tarefa fácil. A economia mundial voltou, neste ano, ao mesmo patamar de 2009, com uma queda histórica de 9,7% no PIB brasileiro no segundo trimestre. Por essa dificuldade administrativa, devemos colocar alguém experiente na prefeitura, alguém que saiba administrar na crise. Quando fui prefeito, passamos pela crise da privatização da CSN. Creio que vamos conseguir sair de mais essa”, disse Baltazar.

Baltazar acredita que para sair da crise é necessário investir no potencial produtivo de Volta Redonda, contemplando com incentivos micro e pequenos empreendedores, além de capacitar, em parcerias com universidades e instituições locais, os trabalhadores do município.

“Micro e pequenos produtores foram profundamente afetados pela pandemia. Muitos enfrentaram dificuldades e tiveram que acabar com seus negócios. Em meu governo, fomentaremos os empreendimentos locais, inclusive com a compra por parte da prefeitura, dos serviços fornecidos por eles. Devemos ainda, aproveitar o potencial de cidade universitário que temos e, em parceria com essas instituições de ensino, promover capacitações para àqueles que já estão no mercado de trabalho e para os jovens em busca de uma primeira oportunidade”, completou o candidato.