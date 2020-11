Carreata de Alzemiro (PSB) toma conta de Piraí com centenas de carros

Evento marcou o aniversário do candidato, que também fez caminhada em Arrozal e se emocionou com manifestações de carinho

O candidato a prefeito de Piraí pelo PSB, Alzemiro Dias, teve seu aniversário marcado por uma carreata que tomou conta de Piraí na tarde deste sábado, dia 7. Pela manhã, Alzemiro também caminhou pelo Centro do distrito de Arrozal, junto com o candidato a vice, Cadão (Avante), candidatos a vereador da coligação “União, Ética e Trabalho com a Força do Povo” e dezenas de apoiadores.

A concentração da carreata aconteceu no Centro de Eventos com centenas de carros que percorreram a região central de Piraí e seguiu o trajeto, pela Dutra, rumo ao bairro Varjão, e seguiu ainda pelo distrito de Arrozal e Jaqueira, ao retornar pela rodovia.

“Os caminhos para quem quer ser um político correto é muito árduo e de muito aprendizado. É um caminho mais difícil para quem quer trabalhar realmente se dedicar à política de verdade”, expressou Alzemiro que já foi vereador por dois mandatos.

Do lado do povo

Desde o início da campanha, Alzemiro e Cadão foram aos bairros e distritos do município para ouvir as demandas da população e apresentar suas propostas para iniciar um novo ciclo em Piraí. Em reuniões, caminhadas e pelas redes sociais, os moradores manifestam o desejo pela renovação e destacam o fato de Alzemiro Dias ter origem do bairro Asilo. E ser, portanto, um verdadeiro representante do povo, que luta pelos anseios populares.

“A gente olha tanta desigualdade social ao nosso redor, tanta miséria, criminalidade. E vejo a política como principal forma de fazer justiça social. O verdadeiro prêmio que vou receber será a vitória no dia 15 de novembro para mudar a realidade da nossa população”, frisou emocionado com as surpresas e manifestações de carinho pelo aniversário.

Propostas

Com sentimento de gratidão, o prefeitável ressaltou o envolvimento de todos os apoiadores ao longo de toda a campanha que está na reta final. Ao encerrar a caminhada de Arrozal, ressaltou seu compromisso, ao lado de Cadão, com a valorização dos servidores públicos, o trabalho pela garantia de saneamento básico em todas as residências.

Ele citou também que a ampliação e melhoria do atendimento de saúde e de vagas nas creches serão prioridades, assim como a implantação gradativa do ensino em tempo integral. Além disso, o governo de Alzemiro e Cadão investirá na capacitação dos jovens, com ensino técnico profissionalizante para garantir a oportunidade do primeiro emprego.

“Vamos atrair mais empresas para nosso município com a contrapartida de empregar os moradores da nossa cidade. Temos um grande desafio pela frente, mas muita disposição para melhorar a vida da nossa população. Nosso lado será sempre o do povo”, salientou.

Agenda

Neste domingo, dia 8, a caminhada acontece na Cacaria. Nos próximos dias, Alzemiro e Cadão caminham pelos bairros Cruzeiro, Sarole, distrito de Arrozal, Sossego, Jaqueira, Asilo e Casa Amarela, locais onde já percorreram ao longo da campanha.