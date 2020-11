COVID-19: Barra Mansa encerra segunda semana de testagem em massa 

Ação visa identificar e alertar população sobre o novo coronavírus

Há duas semanas a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando a testagem em massa para detecção do novo coronavírus. A ação tem como principal objetivo identificar os novos casos da doença e também reduzir, significativamente, as chances de proliferação do vírus nos bairros da cidade. Com a iniciativa, o município tem conseguido manter estabilizado os índices do novo coronavírus.

O secretário de Saúde Sérgio Gomes explicou que a ação visa alcançar todos os bairros do município. “Nossa intenção é garantir que todos tenham acesso ao teste. Até o momento temos percebido uma boa adesão da população a iniciativa e esse era de fato o nosso objetivo. Vamos continuar trabalhando pesado para que esse vírus tenha cada vez menos força em Barra Mansa”, garantiu Sérgio.

O secretário ainda fez um importante comentário. “Temos percebido que existem algumas pessoas que estão comparecendo em diversas testagem e isso não tem necessidade, pois em todas as ações utilizamos os mesmos procedimentos. Além disso, essa atitude tira a vez de quem ainda não passou pelo teste”, completou.

A dona de casa Maria Aparecida de Almeida participou da testagem, junto com seu marido e os dois filhos e comemorou o resultado negativo de todos. “Essa é uma ótima iniciativa, tendo em vista que o vírus é silencioso em muitos casos. Graças a Deus todos nós testamos negativo, pois eu tenho uma mãe que, além de idosa, faz parte do grupo de risco e eu tenho que ter contato com ela. Estamos aliviados”, agradeceu a senhora.

Testagem no bairro Morada do Vale

Já neste domingo (08), a equipe da Secretaria de Saúde esteve no bairro Morada do Vale, realizando o procedimento nos moradores da comunidade. A ação foi iniciada às 08 horas e seguiu até ao meio-dia.