Homens são presos com armas no bairro Vila Brasília

Policiais militares prenderam na noite deste sábado, três homens com duas armas dentro de um Gol, branco, na Rua PG, na Vila Brasília, em Volta Redonda. A prisão durante uma troca de tiros entre grupos criminosos rivais. Segundo policiais militares a troca de tiros teria sido uma resposta a uma tentativa de invasão ocorrida na noite de sexta-feira, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Foram aprendidas dentro do carro duas pistolas 9mm, ambas equipadas com o chamado “kit rajada”, que aumenta o poder de fogo da arma. Foram apreendidos também carregadores das duas armas e 32 munições do mesmo calibre. Foto: Polícia Militar