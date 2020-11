Polícia Militar detém suspeito e apreende drogas no bairro Água Limpa

Policiais militares receberam uma denúncia neste domingo, sobre movimentação típica de tráfico de drogas que estava ocorrendo Rua Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Os agentes foram ao local e depararam com três homens suspeitos numa casa, mas nada de ilícito foi encontrado. Um dos suspeitos levou os agentes até a lateral do campo de futebol onde foi encontrada uma quantidade de drogas.

Na casa de um homem, que seria o gerente da “boca” (tráfico de drogas), os policiais apreenderam um revólver calibre 38 (seis munições do mesmo calibre), cinco rádios transmissores, cinco baterias para rádio, três celulares, 561 pinos de cocaína, 28 trouxinhas de maconha, 15 pedras de crack e R$91, em dinheiro. Os detidos e as drogas e armas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.