Prefeitura de Barra Mansa alerta para golpe sobre auxílio natalino

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, informa que é falsa a informação de que o município estaria disponibilizando um auxilio natalino no valor de R$ 125. A notícia foi divulgada nas mídias sociais e orientava os munícipes a realizar um cadastro, via site não oficial da prefeitura, e fornecer dados pessoais.

O falso site do Governo Federal informava que “a Prefeitura Municipal em parceria com Entidades Privadas, Ministério da Cidadania, Governo Federal e Estadual está oferecendo para cidadãos de baixa renda, a 1ª parcela do auxílio natalino 2020”. O interessado em receber o auxílio deveria informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para então ser direcionado para uma página que pedia o compartilhamento da mensagem pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.

A Prefeitura de Barra Mansa alerta que qualquer cadastro referente a ações do Executivo deve ser feito exclusivamente em setores da administração municipal, após ampla divulgação nos canais oficiais de comunicação, pelo site oficial www.barramansa.rj.gov.br e na imprensa local.