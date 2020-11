Secretaria de Assistência Social de Barra Mansa inicia entrega de cestas básicas às famílias cadastradas no CadÚnico

Ao todo, serão 1.900 unidades distribuídas às pessoas com maiores índices de vulnerabilidade

Dando continuidade às entregas de cestas básicas através do Programa de Segurança Alimentar, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa (SMASDH) adquiriu 1.900 unidades para serem distribuídas às famílias com maiores índices de vulnerabilidade diante da pandemia da Covid-19. O auxílio foi garantido por meio da portaria 365, do Governo Federal.

A distribuição foi iniciada nesta segunda-feira (09) e beneficiará as pessoas cadastradas no CadÚnico, que são acompanhadas pelo Centro de Referência em Assistência Social (Cras). Quem tiver necessidade de receber a cesta, pode procurar o Cras mais próximo de sua residência e se informar. Após ser feito o procedimento, os profissionais farão a análise de vulnerabilidade.

A gerente de Proteção Social da SMASDH, Cátia Batista de Souza, explicou que essa ação é uma iniciativa antiga da prefeitura, que oferece a entrega de cestas a 160 famílias todos os meses. “Com a pandemia, muitas pessoas se encontraram em situação de grande dificuldade financeira. Essa compra foi possível graças a Verba Covid, no qual uma parte pôde ser destinada a aquisição das cestas”, expressou.

Cátia ainda falou sobre uma nova categoria de profissionais que podem solicitar a cesta básica. “Motoristas e ajudantes de transporte escolar privado que pararam as atividades durante esse período de recesso, podem procurar o Cras mais próximo de sua residência para fazer o cadastro e receber a cesta”, completou a gerente.