Unidades de Saúde de Volta Redonda recebem ações do Novembro Azul

As ações voltadas para os cuidados com a saúde do homem beneficiam a faixa etária de 19 a 59 anos, e vão além da prevenção do câncer de próstata

As unidades de saúde de Volta Redonda estão neste mês com a programação voltada para a saúde do homem, lembrando o Novembro Azul. Esse ano o atendimento está seguindo todas as medidas de segurança por conta da Covid-19. Nas 45 unidades espalhadas em diversos bairros da cidade a realização de testes de hepatites virais B e C, HIV e sífilis também estão sendo intensificadas.

Além disso, estão sendo realizadas ações como aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, avaliação da circunferência abdominal, entre outros cuidados voltados para a prevenção e saúde do homem. A equipe das unidades de saúde estão aproveitando a campanha do Novembro Azul para reforçar também a motivação do pré-natal masculino, onde o homem acompanha a gestação da parceira e também cuida da sua saúde.

De acordo com a coordenadora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Jussara Moreira de Oliveira, todas as ações são voltadas com objetivo de motivar os homens para a sua qualidade de vida e cuidado, uma vez que eles têm maior dificuldade em buscar os serviços de saúde.

“Aproveitamos o Novembro Azul, que tem como objetivo chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina, para que, pelo menos uma vez por ano, eles possam fazer exames de rotina. Além disso, queremos motivar os homens a buscar as unidades para avaliar a sua condição de saúde e qualidade de vida, e não apenas para tratar uma doença quando quanto tem alguma queixa. Nosso objetivo é de incentivar a prevenção”, disse a coordenadora.

As ações voltadas para os cuidados com a saúde do homem beneficiam a faixa etária de 19 a 59 anos, e vão além da prevenção do câncer de próstata. De acordo com dados do Ministério da Saúde, os homens vivem, em média, 7,5 anos menos que as mulheres no Brasil. A cada três mortes de pessoas adultas, duas são de homens.

A secretária de Saúde, Flávia Lipke, afirma que realizar ações de prevenção à saúde é uma das prioridades da pasta. “Trabalhar a prevenção é a melhor maneira de cuidar da saúde da população. As equipes da Atenção Básica estão mais próximas da comunidade e conhecem a realidade dos moradores. Realizando ações que atraiam a população para a unidade, estamos trabalhando na prevenção”, concluiu.

As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17 horas, com acolhimento em tempo integral. “Preparamos nossas unidades de saúde para que elas possam atender todos os homens. Por isso, estamos adequando a nossa agenda para os que fazem turnos e não têm possibilidade de serem atendidos durante o horário de funcionamento da unidade de saúde. Nesses casos, iremos viabilizar horários especiais para os procedimentos. Nosso objetivo é que eles não percam a oportunidade de buscar esses cuidados”, ressaltou Flávia Lipke.