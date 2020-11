Um caminhão carregado com caixas de cerveja (Lokal) tombou no início da tarde desta terça-feira, no km 258, da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista ao entrar no retorno perdeu o controle do veículo que tombou. O motorista foi socorrido com ferimentos leves e conduzido para o Hospital São João Batista.

A carga foi totalmente perdida e não há informações sobre congestionamento.