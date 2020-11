Volta Redonda Cidade da Música prepara recital para encerrar intercâmbio com a OSN

Parceria com a Orquestra Sinfônica Nacional da UFF também rendeu documentário preparado pelo Centro de Artes da universidade

O Projeto Volta Redonda Cidade da Música (VRCM) e a Orquestra Sinfônica Nacional (OSN) da UFF (Universidade Federal Fluminense) promovem desde o dia 1º de julho intercâmbio na área da educação musical. A tecnologia se tornou aliada durante a pandemia da Covid-19, que desafiou a prática orquestral e interrompeu as apresentações artísticas. O encerramento do intercâmbio, no próximo dia 02 de dezembro, terá recital da Orquestra de Cordas e Banda de Concerto do projeto e documentário preparado pelo Centro de Artes da UFF. A programação pode ser acompanhada pelo público pelo endereço virtual www.centrodeartes.uff.br.

O intercâmbio, com aulas online e lives, proporcionou uma nova forma metodológica e didático-pedagógica para diversificar e enriquecer o processo de aprendizado musical de 50 jovens, com idades entre 15 e 18 anos, integrantes da Banda de Concerto e Orquestra de Cordas do Projeto Volta Redonda Cidade da Música. O trabalho musical é desenvolvido com exercícios de técnica diária do instrumento e sugestão de repertório pelos professores, a partir do que cada aluno vem estudando. O repertório estudado vai compor o recital de encerramento do intercâmbio.

Em adaptação à nova realidade imposta pela Covid-19, uma plataforma de videoconferência aproximou os 35 músicos profissionais dos estudantes, que foram orientados por monitores e professores do projeto. Aulas virtuais de clarineta, contrabaixo, flauta, percussão, trombone, tuba, trompa, trompete, viola, violino e violoncelo foram realizadas nos cinco meses da parceria. Quando possível, o encontro virtual contou com a estrutura online na sede do projeto, no bairro Vila Mury, respeitando os protocolos sanitários e de distanciamento necessários para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Durante o período de troca de experiência, os alunos também assistiram lives com residentes da Universidade Federal Fluminense como os grupos Música Antiga da UFF e Quarteto de Cordas da UFF e o fagotista Jeferson Souza (OSN).

A maestrina Sarah Higino, uma das coordenadoras do projeto em Volta Redonda, afirmou que o intercâmbio de educação musical foi mais uma parceria de sucesso entre os músicos da universidade e os estudantes do município. “Há anos a Orquestra de Cordas de Volta Redonda é convidada para participar da série de concertos que a Orquestra Sinfônica Nacional realiza no Teatro da UFF, em Niterói”, lembrou, acrescentando que a experiência manteve os músicos tecnicamente e musicalmente ativos durante o período de isolamento social.

VRCM – O Volta Redonda Cidade da Música foi idealizado e implantado há 46 anos pelo professor e maestro Nicolau Martins de Oliveira e hoje também é coordenado pela maestrina Sarah Higino e pelo maestro José Sérgio Torres da Rocha.

O projeto abrange 39 escolas da Rede Municipal de Ensino – unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), alcançando 4,6 mil crianças, adolescentes e jovens, dos ensinos Fundamental e Médio. É considerado um celeiro de talentos e, de 1974 até hoje, já formou uma série de músicos que se profissionalizaram em conjuntos e orquestras no Brasil e no exterior.

A OSN-UFF, parceira do projeto em Volta Redonda, tem 59 anos de fundação. É uma das principais orquestras do meio musical brasileiro e, em sua missão de fomentar e difundir a música brasileira de concerto, acumula experiências no campo da educação, realizando aulas de campo, concertos didáticos, projetos itinerantes e extensionistas no estado do Rio de Janeiro.