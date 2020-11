Uma colisão traseira, envolvendo um GM Corsa e um VW Voyage, na manhã desta terça-feira, deixou o condutor e um passageiro do Voyage com ferimentos, no km 285, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Eles foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde dos feridos.