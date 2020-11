Diálogo e participação popular são prioridades para Thiago Valério

“Nosso compromisso é com o que acreditamos, e isso se traduz em ouvir, entender, debater, estabelecer consenso, planejar e atuar e, desta forma, construir juntos o caminho a ser trilhado”. Essa frase é do candidato a prefeito de Barra Mansa, Thiago Valério (Cidadania) e traduz como será em prática implantado o plano de governo voltado para participação popular e desenvolvido pela Coligação Barra Mansa de Verdade, que tem Noé Garcêz (PSB) como candidato a vice-prefeito. Em um plano de governo com 93 páginas, o candidato destaca que 30% das ações propostas estão diretamente associadas a retomada do diálogo, restabelecimento da participação da sociedade civil no processo de implementação de políticas públicas de saúde, educação, assistência social, esporte, dentre outras.

Thiago Valério aponta que essa participação da sociedade em seu governo se dará, essencialmente, por meio do funcionamento dos conselhos municipais. “O diálogo, a interlocução com toda a sociedade e a busca pela unidade do município, envolverá sociedade civil, empresários e instituições representativas, visando até mesmo a implementação do Orçamento Participativo. E quanto aos conselhos, posso dizer que o foco será criação, o fortalecimento e parceria, respeitando a autonomia”, destacou o candidato.

Segundo ele, o projeto de transformação, de mudança de Barra Mansa almejado, será construído por intermédio de uma ação conjunta popular com o Poder Público. Esse pensamento foi implementado por ele durante seus quatro anos de mandato como vereador, que cumpre atualmente. Thiago menciona que buscou sempre a participação popular ao longo do mandato, promovendo diversas audiências públicas, como do Fundamp, do servidor público, da educação. Ele cita ainda a realização de um seminário da educação, gabinete no bairro e a participação ativa nos conselhos municipais de educação e de meio ambiente. Isso sem contar os 39 projetos de lei, os inúmeros requerimentos e indicações, que são fruto de ouvir os pleitos das comunidades e dar voz às necessidades apontadas.

No plano de governo do candidato a prefeito, que pode ser acessado no link http://thiagovalerio.com.br/, são diversas ações envolvendo a participação popular, com destaque para transparência da gestão orçamentária, projetos e ações de melhorias para a sociedade, gestão pública humanizada – com respeito à sociedade e mais acolhedora e participação na construção e implementação dos projetos com as pessoas e empresários locais -, resgate da ética e dos valores, diálogos e parcerias. “É inegável que os desafios são grandes, mas pretendemos ser inovadores no modelo de gestão, para garantir que a sociedade seja corresponsável na elaboração desse Plano de Governo, participando das decisões e fiscalizando as ações, objetivando a construção de uma cidade que ofereça qualidade de vida e bem estar aos munícipes, que seja democrática, justa e humana”, concluiu. Texto e foto: Cris Oliveira