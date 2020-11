Guarda Municipal de Barra Mansa realiza palestra sobre segurança no trânsito

Ação aconteceu para funcionários de uma empresa multinacional de produtos lácteos

Na manhã desta terça-feira (10), a Guarda Municipal de Barra Mansa realizou uma palestra sobre segurança no trânsito para os funcionários de uma empresa multinacional de produtos lácteos, localizada no centro da cidade. A ação fez parte da V Semana de Saúde, Segurança e Meio Ambiente e foi realizada de forma online devido à pandemia de Covid-19.

O responsável por ministrar a palestra foi o inspetor Silva, que ensinou sobre as dez regras essenciais de como se comportar diariamente no trânsito. O agente explicou ação. “A palestra faz parte do Programa de Educação no Trânsito e é fundamental para que se multipliquem as ações de direção defensiva”.

Inspetor Silva ainda informou que as parcerias com as empresas privadas continuarão a acontecer no município. “Essas parcerias têm gerado frutos, pois o funcionário coloca em prática todos os procedimentos de segurança e apoio. Assim teremos um trânsito mais seguro e mais saudável em nossa cidade”.