Um jovem, de 19 anos, foi preso no domingo, com grande quantidade de drogas no distrito de Areal, em Barra do Piraí. Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito que estaria guardando as drogas, em sua casa, para um traficante do Rio de Janeiro.

Foram apreendidas 1,2 mil cápsulas de cocaína, 484 trouxinhas de maconha, uma pistola e 11 munições. O jovem detido e levado para a delegacia de Barra do Piraí e autuado por tráfico de drogas.