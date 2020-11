Policiais militares apreenderam no início da noite de segunda-feira, por volta das 18 horas, um revólver calibre 38, com numeração suprimida (seis munições) e drogas na Rua 1.023 no bairro Volta Grande 3, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. Foram apreendidos também dois pedaços de maconha (um quilo), dois sacolés de cocaína, material para embalar drogas e R$400, em dinheiro. O material apreendido foi levado para a 93ª DP. Ninguém foi preso.