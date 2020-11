Polícia Militar apreende drogas e granada em Resende

Policiais militares apreenderam nesta segunda-feira, durante patrulhamento, drogas e uma granada após uma troca de tiros com criminosos na Rua da Baixada, no bairro Baixada da Olaria, em Resende. Os suspeitos conseguiram fugir e deixaram para trás 21 pinos de cocaína, dois sacolés de maconha, uma touca ninja, três rádios de comunicação e uma capa de colete balístico.

Foram apreendidas também duas chaves de um banheiro instalado numa obra no local onde a troca de tiros foi registrada um celular e R$ 58 em dinheiro. De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, um suspeito foi identificado. Ele estava com a mochila em que estava o material encontrado. O caso foi registrado na delegacia de Resende como tentativa de homicídio contra os policiais. (Foto: Polícia Militar)