Treinador assinou contrato com até dezembro de 2021 e será apresentado nesta terça-feira

Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo. Ele chega para o lugar do espanhol Domènec Torrent. Ceni desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira e assinou contrato com o clube até dezembro de 2021.

O ex-treinador do Fortaleza concederá entrevista coletiva às 13h30, no CT Ninho do Urubu.

No Fortaleza, Rogério conquistou dois títulos cearenses, um título da Copa do Nordeste e um título do Brasileirão da Série B. Foram 153 jogos no comando do clube cearense com 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas. Aproveitamento de 60,1%. Ele também treinou o São Paulo e o Cruzeiro.Foto: Reprodução