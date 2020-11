Alex Martins reafirma compromisso com políticas públicas para uma cidade inclusiva

Volta Redonda é uma das cidades mais importantes do Sul Fluminense. Essa titularidade, no entanto, não garante a inclusão de políticas públicas de inclusão para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Defensor da garantia de direito de ir e vir e dos direitos humanos, o candidato a prefeito pelo PSB, Alex Martins, reafirmou seu compromisso na construção de uma cidade para todos.

Outra problemática que envolve a questão está relacionada à geração de emprego e renda. “Já à frente da OAB-VR, tive a oportunidade de instituir a Comissão da Pessoa com Deficiência, por entender que Volta Redonda precisa ter seus espaços públicos mais livres e democráticos, respeitando a dignidade da pessoa humana. Nós estamos falando de acessibilidade para cadeirantes, deficientes visuais, crianças, gestantes e idosos. O nosso Plano de Governo tem como estratégia o diálogo permanente entre as secretarias envolvidas no processo de facilitar a vida dessas pessoas ”.

Alex Martins acrescentou ainda que para promover as condições igualitárias não é preciso planos mirabolantes. “A gente precisa ter muita responsabilidade ao assumir os compromissos. Não dá para as obras de promoção e depois, não cumpri-las em função das capacidades de melhoria atravessadas pelo município e o país em geral. Queremos criar alternativas e possibilidades, por meio do diálogo e respeito à opinião pública e aos Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência, do Idoso, da Criança e do Transporte, já que os coletivos superar de elevadores, mas que muito deles apresentam defeitos e não funcione . O não cumprimento da Lei Federal 13.146 / 15, compromete a inclusão da pessoa com deficiência e outros públicos. por isto, no nosso governo vamos requalificar as calçadas, tornar as perdas como principais paradas de embarque / desembarque do transporte coletivo; garantir nos novos veículos do sistema modelo piso baixo e combustível sustentável e implantar semáforos sonoros ”.

Por fim, Alex Martins ressalta que para construir uma Volta Redonda melhor é preciso ouvir o corpo técnico, mas sobretudo a população, usuária do serviço público.