Um caminhão baú transportando pão bateu no tabuleiro da Ponte Pequetito Amorim, na manhã desta quarta-feira, no bairro Niterói, em Volta Redonda. O trânsito ficou com retenção, mas ninguém ficou ferido.

O trânsito ficou normalizado no início da noite. Fotos: Redes sociais

.