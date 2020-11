Candidato a prefeito morre durante Live, em Bom Jesus de Itabapoana (RJ)

O candidato a prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, Paulo Sérgio Cyrillo, de 73 anos, morreu durante uma Live, quando participava de uma entrevista promovida pela 17ª Subseção Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Bom Jesus do Itabapoana e pela Faculdade Metropolitana São Carlos (Famesc).

A Live estava sendo transmitida pelo canal oficial da instituição de ensino quando se sentiu mal. Ele foi socorrido pelo filho, Paulo Sérgio Cyrillo Junior, atual vice-prefeito de Bom Jesus, que acompanhava a entrevista e se desesperou ao ver o pai perdendo a consciência. O candidato deixa a esposa, dois filhos e duas netas.

Paulo Sérgio chegou a ser levado para o Hospital São Vicente, mas já chegou à unidade sem vida. De acordo com familiares, Paulo Sérgio teria sofrido um infarto fulminante. Paulo Sérgio chegou a divulgar sua participação na rodada de entrevistas pelas instituições em suas redes sociais na manhã desta quarta.

A Famesc divulgou nota de pesar sobre o falecimento.

“É com todo pesar que viemos trazer a triste notícia do falecimento do nosso querido Paulo Sergio Cyrillo. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames. Diretoria da Faculdade Metropolitana São Carlos, coordenação e professores da FAMESC”, afirmou nota.

Ainda na noite desta quarta-feira (11), a Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana decretou luto de três dias pela morte de Paulo Sérgio Cyrillo.

“A prefeitura municipal de Bom Jesus do Itabapoana decreta luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-prefeito Paulo Sérgio do Canto Cyrillo”, informou nota.