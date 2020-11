Um veículo tombou na tarde desta quarta-feira, e deixou uma pessoa ferida no km 48, da Rodovia Saturnino Braga, na altura do bairro Barra Escura, na altura do distrito de Passa Três, em Rio Claro (RJ).

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Santa Casa de Barra Mansa. O trânsito sofreu interrupção até a retirada do veículo. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.