Prefeitura de Barra Mansa realiza testagem em massa para Covid-19 nos bairros Roberto Silveira e Cotiara

Ação tem finalidade de impedir o avanço no percentual de contaminação pelo vírus

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta quarta-feira (11) testes rápidos para detecção da Covid-19 nos moradores dos bairros Roberto Silveira e Cotiara. A iniciativa, que está sendo realizada pela terceira semana consecutiva, tem como objetivo identificar os novos casos da doença e também reduzir significativamente as chances de proliferação do vírus na cidade. Com a ação, o município tem conseguido manter estabilizado os índices do novo coronavírus.

Os testes são feitos através de uma amostra de sangue do indivíduo, que pode constatar a produção de dois anticorpos: o IgM ou IgG. O primeiro é produzido quando o indivíduo está na fase aguda da doença, iniciada entre cinco e sete dias após a infecção pelo vírus. Já o segundo continua circulando no organismo da pessoa, mesmo depois de passar pela fase mais intensa e indica, teoricamente, a proteção a infecções futuras.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, os barramansenses estão participando efetivamente das ações de teste rápido. “A aceitação da população está sendo muito boa e nós vamos continuar trabalhando pesado para que esse vírus tenha cada vez menos força em Barra Mansa”, destacou o secretário.

Moradora do bairro Roberto Silveira, a estudante Liz Lima participou da testagem e comemorou o resultado negativo. “Descobri hoje cedo que estava acontecendo a testagem no bairro e aproveitei a oportunidade. Apesar de eu não ter apresentado sintomas, fiquei aliviada com o resultado negativo. Achei muito legal que a prefeitura está ofertando testes rápidos para população em diferentes localidades da cidade. Só evidencia a preocupação que eles estão tendo conosco”, afirmou Liz. Foto: Chico de Assis