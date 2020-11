Chuvas causas alagamentos em vários pontos de Volta Redonda

Como fortes chuvas que atingiram a região provocaram alagamentos em vários pontos da cidade de Volta Redonda. Os locais mais atingidos foram a Vila Santa Cecília, Rua 207, Via Sérgio Braga (Conforto), Aterrado, Retiro, Açude, Jardim Cidade do Aço, Ponte Alta e Avenida Adalberto de Barros Nunes (Retiro).

No bairro Retiro ocorreram três deslizamentos de terra. No bairro Jardim Cidade do Aço um muro de um imóvel caiu. Na Avenida Antônio de Almeida, em frente a um supermercado houve alagamento e uma árvore caiu atingindo um muro de um antigo hospital. Vários moradores conhecidos sem energia. A Light foi acionada para o restabelecimento da energia.

Barra Mansa

No município, como chuvas provocaram alagamentos em alguns pontos do bairro Ano Bom. Desta vez o Rio Barra Mansa manteve dentro do seu leito.

Acumulado de chuva em Volta Redonda chega a 73 mm em 24 horas

Equipamentos da Prefeitura de Volta Redonda estão atuando para minimizar impactos da chuva

As equipes da prefeitura de Volta Redonda já estão trabalhando para minimizar os impactos da chuva forte que aconteceu na cidade nesta quinta-feira, dia 12. Os funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão nas ruas atuando em vários pontos. A SMI também montou um plantão de emergência com caminhões e máquinas preparadas para atender qualquer intercorrência pós-chuva.

O município tem 73 milímetros de volume de chuva em 24 horas e a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Nas últimas 72 horas, o acumulado de chuva foi de 177 milímetros.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil também está fazendo o monitoramento da situação da cidade, principalmente nas áreas de risco. “Pedimos para que os moradores fiquem atentos e se possível já procurem um lugar seguro até a chuva cessar. É importante levar documentos pessoais, remédios de uso contínuo, celular, peças de roupa e alimentos ”, disse o coordenador Leandro Rezende, frisando que em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone: 3339-2064 ou disque 199.

Até o momento foram encontradas ocorrências como deslizamento de terra, quedas de muro e árvores e alagamentos.