Bairros Vila Independência e Vila Orlandélia recebem teste rápido para Covid-19

Prefeitura de Barra Mansa tem trabalhado para identificar novos casos do vírus e atuar em seu combate

O teste rápido para detecção da Covid-19 segue sendo realizado em diversos bairros de Barra Mansa. Nesta quinta-feira (12), as ações aconteceram no Posto de Saúde da Vila Independência e na quadra da Vila Orlandélia. A testagem em massa visa reduzir a evolução do novo coronavírus dentro das comunidades, oferecendo o procedimento que garante o resultado em até 15 minutos.

A Secretaria Municipal de Saúde alcançou aproximadamente 20 bairros em três semanas de ação. O intuito da Pasta é expandir a iniciativa para toda cidade dentro dos próximos dias.

Sérgio Gomes, secretário de Saúde de Barra Mansa, ressaltou que para passar pelo procedimento, o munícipe deve estar munido do cartão do Sus (Sistema Único de Saúde) ou do CPF. “Vale reforçar que o teste é oferecido apenas para quem reside em Barra Mansa. Essa é uma forma de garantir que todos os munícipes tenham acesso ao procedimento de forma ampla. Esperamos levar a iniciativa para mais bairros nos próximos dias”, garantiu o secretário.

A comerciante Maria Paula de Souza, de 36 anos, disse que conseguiu estender o horário de almoço só para participar da testagem. “Minha mãe me avisou sobre o teste e em seguida pedi no serviço para poder participar. Passei pelo procedimento e testei negativo. Essa é uma importante ação que a prefeitura está oferecendo para a população”, agradeceu. Foto: Chico de Assis