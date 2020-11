Deputado Federal Delegado Antonio Furtado segue nas ruas da região para apoiar candidatos

Entre as agendas, caminhada em Porto Real com o senador Romário e o deputado Alexandre Serfiotis e carreata Força Dayse Penna, em Volta Redonda

Faltando três dias para as eleições municipais, as campanhas tendem a ganhar mais apoiadores e entram em um ritmo mais acelerado. E para acompanhar os compromissos dos candidatos que apoia, o deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve nesta quinta-feira (12/11) nas cidades de Volta Redonda e Porto Real.

– Assumi um compromisso com a Dayse Penna de ser a voz dela nas ruas de Volta Redonda, junto com o candidato a vice, Ademar Esposti, enquanto ela se recupera do Covid-19. Por isso tenho intercalado as agendas de Volta Redonda com as das outras cidades. Temos percebido grande aceitação e apoio por parte das pessoas aos candidatos das coligações do PSL. Isso é muito bom porque vemos que as pessoas já estão escolhendo a melhor opção para as suas cidades – explicou o parlamentar.

Em Volta Redonda as atividades aconteceram durante toda a manhã com caminhada pela Amaral Peixoto e carreata por diversos bairros. A parte da tarde o compromisso foi em Porto Real. Junto com o Senador Romário, buscou apoio para o deputado Alexandre Serfiotis, candidato à prefeitura.

– Assim como em Volta Redonda precisamos de mudança, em Porto Real não é diferente. Para que a cidade volte a crescer e atrair mais empregos é preciso que a população vote e confie no Alexandre Serfiotis. Ele conta com o meu apoio e o do senador Romário. São muito importantes essas parcerias para uma cidade. O bom relacionamento do prefeito com o governo federal faz muita diferença – destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.