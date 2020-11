Homem é preso com pistola e grande quantidade de maconha na Vila Brasília

Um homem, suspeito de tráfico de drogas foi preso no início da tarde desta quinta-feira, com 14 quilos de maconha na Rua C1, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. Uma denúncia anónima levou os policiais militares até o local. O homem foi abordado e os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm e munições.

Os agentes apreenderam com o suspeito 14 tabletes grandes de maconha, uma sacola plástica com cocaína, 60 frascos de cheirinho da loló, um radiotransmissor e uma balança de precisão. O suspeito foi preso e levado para a delegacia de Volta Redonda, Ele foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.