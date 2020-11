Justiça manda afastar prefeito e agentes públicos de Barra Mansa

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça (GAOCRIM / MPRJ), obteve aprovação favorável, junto ao Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ), determinando o imediato imediato a carga do prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable Costa, dos vereadores Paulo Afonso Sales Moreira, vulgo Paulo Chuchu, presidente da Câmara Municipal, e Zélio Resende Barbosa, e do coronel da Polícia Militar Jorge Ricardo da Silva, ocupante de cargo comissionado da Prefeitura. Os quatro são acusados ​​de corrupção ativa e por integrarem a organização criminosa voltada à prática de crimes, especialmente a formação de base de apoio político destinada a beneficiários dos interesses do prefeito em votações da Câmara Municipal de Barra Mansa.

O GAOCRIM / MPRJ havia conseguido, em julho deste ano, decisão favorável para afastar os agentes públicos das respectivas cargas, tendo realizado, ainda, uma operação em parceria com a Polícia Civil para cumprir 11 mandados de busca e apreensão em ligações ligados aos denunciados. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, porém, decidiu revogar liminarmente as medidas cautelares determinadas pelo TJ-RJ na ocasião, restabelecendo o mandato do prefeito e dos vereadores e reconduzindo Jorge Ricardo ao cargo. Em decisão tomada no último dia 04/11, o atual presidente do STF, ministro Luiz Fux, indeferiu o pedido de suspensão das cautelares em definitivo. Desta forma, o 2º Grupo de Câmaras Criminais determinou o cumprimento imediato da decisão que deferiu as medidas cautelares de afastamento das funções públicas, proibição de acesso e repartições públicas, de manter contato entre si e com a testemunha Gilmar Lelis, bem como de se ausentarem do estado sem autorização judicial. O MPRJ requereu o cumprimento imediato da decisão do STF.