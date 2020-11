Chuvas: Meio Ambiente e de Manutenção Urbana trabalham na retirada de árvores de vias públicas e remoção de galhos, em BM

Cemaden alerta para possibilidade de novas chuvas, principalmente nos períodos da tarde e noite desta sexta-feira

As chuvas que atingiram Barra Mansa no fim da tarde e início da noite desta quinta-feira (12) causaram queda de galhos em alguns pontos da cidade e de uma árvore na Rua José Alves Caldeira, no Centro. Na Rua Vereador Joaquim Boa Morte, na Vila Coringa, uma árvore e um poste de energia elétrica caíram, obstruindo a via. A Defesa Civil foi acionada para atender o chamado de emergência em um prédio na Rua Madre Filomena, no Centro, que teve o telhado arrancado pela força do vento. Não houve registro de vítimas.

Ainda durante à tarde equipes da Secretarias de Meio Ambiente e Manutenção Urbana atuaram na desobstrução das Ruas José Alves Caldeira e outras vias. A concessionária de energia elétrica foi acionada para resolver os problemas da Rua Vereador Joaquim Boa Morte.

Os serviços continuam na manhã desta sexta-feira (13), com a remoção dos galhos da Rua Argemiro de Paula Coutinho, próximo ao Fórum; no bairro Vila Nova, nas imediações do Parque da Cidade e outras localidades.

Segundo informações do assessor técnico da Defesa Civil, Manoel Carlos Souza, em 30 minutos choveu o equivalente a 33,7 mm. Para hoje existe a possibilidade de novas chuvas. A previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais no Sul Fluminense é de céu encoberto a nublado, com chuva moderada a ocasionalmente forte, principalmente nos períodos da tarde e noite. A temperatura máxima prevista é de 29°C e os ventos estarão de fracos a moderados.

– Apesar do volume intenso de chuvas, os pontos de alagamentos registrados na região do bairro Ano Bom tiveram rápido escoamento. A Secretaria de Manutenção Urbana e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto estão atentos a desobstrução dos bueiros, principalmente neste período em que as chuvas fortes ocorrem com maior freqüência – destacou Manoel.

C1om relação ao destelhamento do prédio na Rua Madre Filomena, Manoel Carlos explicou que o deslocamento das telhas não provou danos em imóveis próximos. “Os prejuízos foram causados a um dos apartamentos do último andar. A infiltração atingiu móveis e eletrodomésticos”.