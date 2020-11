Colisão envolve carro e carreta na Dutra, em Piraí

Um acidente ocorrido no final da madrugada desta sexta-feira, por volta das 5 horas, envolveu um carro e uma carreta bitrem, no km 252, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Arroza (Pinheiral) no trecho que corta Piraí.

Como impacto, o carro de passeio capotou e a carreta deu um “L”, atingindo a mureta que separa as duas pistas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro sofreu ferimentos e foi socorrido no Hospital São João Batista. O condutor da carreta nada sofreu.

O trânsito ficou com lentidão nos dois sentidos da rodovia. No sentido Rio, são quatro quilômetros no sentido São Paulo e cinco no sentido Rio de Janeiro. No momento, segundo a Polícia Rodoviária Federal o trânsito segue com interrupção no sentido Rio de Janeiro.