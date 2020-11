Guarda Municipal atuará em diversos locais no dia da eleição, em Barra Mansa

Agentes irão operar em áreas próximas as seções eleitorais

A Guarda Municipal de Barra Mansa redobrará o monitoramento na cidade no próximo domingo, 15, dia de turno único das eleições municipais. Uma parte da equipe ficará responsável por acompanhar a entrega das mídias onde são gravados os votos, sendo de manhã nos locais de votação e ao fim da tarde, no fórum. Outro grupo ficará encarregado em orientar e atuar no trânsito próximo as seções eleitorais. Agentes também percorrerão os bairros para verificar o transcorrer do dia nas comunidades.

O comandante interino da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, expressou a importância do ato. “A guarda está a serviço do povo e nosso objetivo principal é que se faça cumprir a democracia com ordem e disciplina”.

Barra Mansa conta com 22 seções na 94ª zona eleitoral e 38 na 91ª. O voto é obrigatório para pessoas com idade entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos e jovens de 16 e 17 anos. O horário do pleito será de 07h às 17h, com horário preferencial de 07h às 10h para os cidadãos acima de 60 anos.

Para votar é preciso estar munido do título de eleitor e um documento oficial com foto que pode ser: carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação.

O eleitor também pode optar por utilizar o aplicativo e-Título, que consiste na via digital do documento, permitindo que o cidadão apresente apenas o seu perfil no aplicativo para ingressar na seção eleitoral e votar.

Para evitar aglomerações, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cancelou a necessidade de biometria nestas eleições. Por questão de segurança, é recomendado que o cidadão leve sua própria caneta. Só poderá adentrar na seção utilizando máscara. Foto: Ilustrativa