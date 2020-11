Prefeitura de Volta Redonda entrega Novo Centro Pop

Novo local de atendimento irá permitir a ampliação do serviço, além de proporcionar uma melhor assistência aos usuários

As novas instalações do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) foi publicado nesta sexta-feira, dia 13, pela prefeitura de Volta Redonda. O novo espaço de atendimento, que conta com salas ampliadas, refeitório, banheiros para higiene pessoal e demais cuidados, armários pra guardar pertences, acessibilidade e um canil, irá permitir a ampliação do serviço, além de proporcionar uma melhor assistência aos usuários. A nova sede fica ao lado do Hospital do Aterrado, antigo Cais.

De acordo com a coordenadora do Centro POP, Roziléia Delizandra Apolinário, o local atende uma média de 50 pessoas por dia e que a ampliação é uma grande conquista para os usuários do serviço e para a equipe. “É um ganho imenso. Estamos tendo essa oportunidade de ter um espaço amplo para oferecer um serviço melhor. Um melhor acolhimento ”, contou.

“Estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento e gostaria de agradecer a toda equipe envolvida. Mesmo nesse momento difícil que estamos passando, a gente conquistou a ampliação desse serviço que garantia o direito de tantas pessoas ”, comentou a diretora do Departamento de Proteção Social Especial, Mariana Pimenta.

O secretário municipal da Ação Comunitária, Ailton Carvalho, França o quão importante é esse investimento para uma população em situação de rua. “A gente inaugura hoje uma nova era do atendimento a pessoa em situação de rua em Volta Redonda. A gente sabe da importância lugar para essas pessoas que não conseguem acessar os seus direitos nessa sociedade. Aqui vai ser porta aberta para o acolhimento dessas pessoas ”, disse Ailton.

Também esteve presente na declaração de entrega o promotor de justiça da terceira promotoria de tutela coletiva do Ministério Público do Estado, núcleo de Volta Redonda, Leonardo Kataoka. “Gostaria de parabenizar o município pela inauguração desse equipamento tão importante para o atendimento da população em situação de rua. São pessoas que com muita frequência tem seus direitos violados e pessoalmente é gratificante ver a qualidade do equipamento que vai garantir um atendimento digno e qualidade ”, afirmou.

O Centro Pop é destinado às pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia ou suport. O tem local como importante atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento da sociabilidade, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

As pessoas em situação de rua atendidas pela unidade contam com alimentação, higiene pessoal, serviço de retirada de documentos, contato familiar, atendimento psicossocial, além de receberem encaminhamentos à construção do Plano de Acompanhamento Individual ou Familiar.

Secom VR, com fotos de Evandro Freitas