Prefeitura finaliza processo de assinatura de contratos do Minha Casa Minha Vida do Santa Izabel

Expectativa é de que entrega das chaves dos imóveis ocorra ainda este mês

A finalização dos processos de assinaturas dos contratos de financiamento dos 680 imóveis do Minha Casa Minha Vida do bairro Santa Izabel, em Barra Mansa, acontece nos próximos dias 17 e 19. A expectativa do subsecretário de Habitação e Interesses Social, Alberto Carneiro, é de que a entrega das chaves dos apartamentos seja realizada até o fim de novembro.

– Estamos trabalhando para que as famílias passem o Natal de casa nova. Para isto, é importante o comparecimento dos responsáveis pelo contrato na data marcada. Quem por algum motivo não puder comparecer deverá agendar atendimento específico na Caixa Econômica Federal – destacou.

A assinatura acontecerá no CEI (Centro de Educação Integrada Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva), localizado na Rua Cristóvão Leal, 121 – Centro, de 8 às 17 horas, com horários pré-estabelecidos.

No dia 17, as assinaturas de contratos são referentes aos apartamentos do Santa Izabel A, prédios I e II, de 8 às 12 horas, e dos prédios III e IV, de 13 às 17 horas. Já no dia 19, os contratos são do Santa Izabel B, prédios I e II, de 8 às 12 horas e dos prédios III e IV, de 13 às 17 horas. É necessária a apresentação do documento RG original e CPF do responsável pelo cadastro do imóvel e do cônjuge, se casado ou em situação de união estável.

Alberto Carneiro disse que durante o processo de assinatura dos contratos representantes da concessionária de energia elétrica e do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) estarão presentes visando facilitar o requerimento de instalação de luz e água potável.

O subsecretário ressaltou ainda que os imóveis estão com os registros regularizados na Prefeitura e que a modalidade do programa habitacional não permite que sejam alugados, vendidos ou cedidos. Disse ainda que o valor mínimo das prestações foi fixado em R$ 80,00 e o valor máximo em R$ 270, conforme o comprovante de renda do beneficiário. “A parcela máxima corresponde a metade do valor de um aluguel, com a diferença de que o mutuário está investindo em um imóvel próprio. Isso significa uma expressiva redução de despesa no orçamento familiar”, analisou.

Os apartamentos do minha Casa Minha vida medem 52m², com dois quartos, sala, cozinha e amplo banheiro. O condomínio é dotado de salão de festas, quadra esportiva, playground e estacionamento. A Secretaria de Habitação auxiliará na organização das eleições para o síndico e subsíndico dos condomínios. “Vamos colaborar no processo inicial, apontando as responsabilidades dos eleitos no que se refere à preservação e manutenção dos condomínios e espaços de lazer e esportivo, além da segurança”.

Secretaria trabalha com possibilidades de novos empreendimentos sociais em 2021

Alberto Carneiro afirmou que a perspectiva para o novo ano é de três novos empreendimentos populares nos bairros Siderlândia, Paraíso de Cima e Santa Izabel. Também será lançado o Projeto Lotes Sociais inicialmente voltados para atender à demanda de famílias que recebem aluguel social.

– Estamos bastante otimistas. Passada a aprovação orçamentária da União no Congresso Nacional, minimizados os efeitos da pandemia do coronavírus, o processo de governança no Estado do Rio de Janeiro e as eleições municipais, a tendência é de retomada dos programas habitacionais populares – concluiu Alberto.