Thiago Valério e Noé Garcêz agradecem ao apoio recebido nas ruas durante campanha

“Domingo, dia 15, podemos iniciar uma mudança de verdade em Barra Mansa”. A afirmação é do candidato a prefeito Thiago Valério (Cidadania). Segundo ele, mais do que uma frase, essas palavras têm um sentido muito forte, significam um clamor das pessoas da cidade que não aguentam mais Barra Mansa como está, com um prefeito afastado, obras eleitoreiras e abandono. “Peço que nesses dois dias que faltam para a eleição, seja propagada a ideia das nossas propostas, a minha história e de Noé Garcêz. Queremos contribuir para mudar Barra Mansa. Pesquisem nossas propostas”, pediu o candidato.

Thiago aproveitou para falar que a eleição foi muito dura, com muito fake news, mas com muito trabalho pelas ruas. “Como vereador, sempre estive nos bairros vendo de perto a realidade e cumprindo meu papel de legislar e fiscalizar. Agora durante o pleito, pude conversar com muitas pessoas e repassar nossas ideias para o crescimento de Barra Mansa. Vimos ainda muitos locais abandonados, problemas no transporte público, falta de tratamento de esgoto que não chega nem a 3% e falta de transparência na administração pública. Temos projetos para todas as áreas. Acessem nosso site thiagovalerio.com.br”, solicitou.

O candidato agradeceu o carinho recebido nas ruas neste período de campanha eleitoral. “Foram dias muito intensos, onde o cansaço bateu, mas cada sinal de vitória que recebi nas ruas, que se tornou um símbolo de nossa campanha, cada abraço, sorriso, significou muito para nós. Vamos juntos mudar Barra Mansa”, afirmou Thiago Valério. Seu vice, Noé Garcêz, também agradeceu a receptividade nas ruas e reforçou o pedido de voto. “Queremos falar para você que ainda não decidiu, não desperdice, não vote em nulo ou branco. Junte-se a nós nessa mudança. Somos contrários a toda forma de corrupção e queremos a oportunidade de mostrar que podemos fazer diferente”, concluiu.