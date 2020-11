Árvore cai e atinge carro na Dutra, em Barra Mansa

As chuvas, seguidas de fortes ventos, provocaram a queda de uma árvore, no início da manhã deste sábado, por volta das 7h30min, que atingiu um carro, no km 260, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente provocou apenas danos materiais. Os ocupantes não sofreram ferimentos. O motorista foi orientado a preencher a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT).

A NovaDutra solicitou apoio do Corpo de Bombeiros para a retirada da árvore. Por volta das 8h30min, a pista no sentido São Paulo (com lentidão) já tinha sido totalmente liberada. A pista no sentido Rio de Janeiro chegou a ter 13 quilômetros de congestionamento e somente foi liberada por volta das 9 horas.