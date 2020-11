Deputado Federal Delegado Antonio Furtado lidera “Carreata 90”  por bairros de Volta Redonda

Boa receptividade aos nomes de Dayse Penna e Ademar Esposti dão um gás a mais para que campanha siga na rua até o último minuto permitido

Poucas horas faltam para que a campanha eleitoral acabe e os eleitores possam, de fato, escolher na urna o candidato que vai comandar a Cidade do Aço pelos próximos quatro anos. Liderando a “Carreata 90”, o deputado federal Delegado Antonio Furtado dedicou o último dia de campanha para percorrer o maior número possível de bairros de Volta Redonda para reafirmar sua escolha em Dayse Penna e Ademar Esposti e incentivar a população a votar na coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver”.

– Enquanto o horário permitido para propaganda política não acabar, vamos estar nas ruas lembrando a população da importância de escolher uma mulher comprometida em reconstruir Volta Redonda. Por todos os bairros que passamos fomos muito bem recebidos. A população já não aguenta e, amanhã, vai votar 90! – afirmou o deputado.

No caminhão que puxa a carreata, a presença do candidato a vice-prefeito, Ademar Esposti, é sempre notada e muito comemorada. A disposição com que fala com as pessoas e segue na campanha, demonstra que com a idade vem a experiência e ainda mais vontade de mudar a cidade.

– Assumi um compromisso com a Dayse de ser a voz dela nas ruas. Estou provando que temos propostas, vontade e experiência para fazer a mudança que Volta Redonda precisa. Chegou a vez de dar lugar para uma mulher governar nossa cidade e arrumar a bagunça que esses homens deixaram. Amanhã, Volta Redonda vai mostrar que não aguenta mais e vai votar 90! Vai votar Dayse e Ademar – destacou Ademar Esposti, candidato a vice-prefeito.