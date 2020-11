Granato faz carreata da vitória

Dezenas de carros e motos participaram, na manhã desse sábado, da carreata da vitória do candidato à prefeitura de Volta Redonda, pelo Solidariedade, Granato. Passando por quase todos os bairros de Volta Redonda, o evento reuniu não só os apoiadores do candidato como também vários candidatos a vereadores.

Em uma das paradas Granato conversou com alguns moradores que lhe indagaram sobre como vê a questão jurídica da eleição envolvendo o ex-prefeito Neto, cuja candidatura foi impugnada pelo TRE, mas que ainda pode ser embargada. Granato revelou que isso não o preocupa e nem cabe a ele resolver.

“É uma decisão da Justiça e ela que indicará os passos que iremos tomar para frente. Minha candidatura não foi pautada nesse ponto, mas sim em propostas que apresentei aos moradores para fazer dessa cidade não um sonho de um dia, mas sim uma realidade”, afirmou.

Durante a carreata Granato teve a oportunidade de lembrar a população de suas principais metas para o seu governo como a volta das unidades da CSN que foram para São Paulo; a construção de um restaurante popular no bairro Retiro; a Fábrica de Merenda, a cidade dos games, um novo planejamento para o transporte público da cidade, e o de zerar – ainda no primeiro trimestre de seu governo, as filas para realização de cirurgias – não só as de catarata, mas todas; de exames e consultas com médicos especialistas, já que a falta dessas tem trazido grandes problemas para os moradores.

Ao final da carreata Granato agradeceu a todos que o acompanharam nessa jornada.

“Primeiro agradeço a Deus, o nosso Senhor! Depois agradeço a todos vocês que, de uma forma ou de outra, me deram o apoio necessário para chegarmos a nossa vitória! Vamos colocar ordem na casa”, falou Granato.

O candidato vota amanhã, às 10 horas, na Escola Estadual Rio Grande do Sul, no bairro Laranjal.